Türkiye, 16 Nisan’da sandığa gidiyor. Bu tarihi referandumda, yeni anayasa değişikliği oylanacak.

Eğer sandıktan “ Evet “ çıkarsa, Türkiye bambaşka bir siyasi sisteme geçecek. Yok, “ Hayır “ çıkarsa, varolan parlementer sistem sürecek.

Yapılan tüm anketlere göre, bu aşamada halkın % 45’i “ Evet “ derken, bir diğer yüzde 45 “ Hayır “ diyor. Geriye kalan yüzde 10 ise kararsız.

İşte, Türkiye’nin kaderini bu kararsız yüzde 10 belirleyecek.

Yani, ülkenin kaderi bu “ Kararsız Kasımlar “ın elinde.

Peki bu “ Kararsız Kasımlar “ın kafası neden karışık ? Hangi değişiklik maddeleri konusunda tereddütleri var ?

Kafalardaki tereddüt sorularını ve yanıtlarını sizin için derledik. “ Kararsız Kasım “ sordu, “ Sıfırcı Hoca “ yanıtladı :

Değişikliğe karşı çıkan “ Hayır “cılar, sürekli olarak “ Bu değişiklik, hiçbir denetim mekanizması tarafından kontrol edilmeyen ” Tek Adam rejimini getirir “ diyorlar. Neye dayanarak, böyle diyorlar ?

Haksız değiller. Varolan sistemde ülke; Meclis, Hükümet ve Cumhurbaşkanı tarafından, Yargı denetiminde, “ Güçler Dengesi “ modeli ile yönetiliyor. Oysa, yeni sistemde, seçilen cumhurbaşkanı, fiilen tek başına devleti yönetiyor. Başbakanlık kalkıyor, Cumhurbaşkanına bağlı, onun atadığı sekreter düzeyindeki bakanlar devleti yönetiyor. Yargı memurlaşıyor. Meclis devre dışı kalıp, sembolik hale geliyor.

İyi ama milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor. Yani Meclisin önemi artacak gibi duruyor.

Artacak olan tek şey meclisin masrafı. Milletvekilleri eskiden halkın sorunları için, bakanların kapısını çalardı. Yeni sistemde bakanlar milletvekilinin telefonuna bile çıkamaz. Bakanlar bundan sonra Cumhurbaşkanı’nın memuru olacak. Bütceyi Cumhurbaşkanı hazırlayacak. Cumhurbaşkanı kafasına göre kanun gücünde kararnameler çıkartacak.

Hiç mi iyi bir şey yok yeni anayasada ? Mesela şimdi Cumhurbaşkanı ancak vatan hainliğinden yargılanabiliyor. Yeni durumda icraatlarından da yargılanacakmış. Fena mı ?

Elbette çok güzel. Ancak bunun için mecliste yüzde 67 oy gerekiyor. Zaten Cumhurbaşkanı’nın partisi mecliste olduğu için, böyle bir oran asla çıkmaz. Velev ki, çıktı. Yüce Divan olarak görev yapacak Anayasa Mahkemesinin 16 üyesinin 12 tanesini Cumhurbaşkanı ve partisi atayacak. Sizce bu Anayasa Mahkemesi üyeleri kendileri atayan Cumhurbaşkanını adil olarak yargılayabilir mi ?

Cumhurbaşkanı kendisine istediği sayıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçecekmiş. Geçenlerde Azerbeycan’da Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban hanımı Cumhurbaşkanı Baş Yardımcısı olarak atadı. Bizde böyle bir şey olmaz değil mi ?

Hem de öyle bir olur ki… Cumhurbaşkanı ister eşini, ister çocuğunu, hatta isterse ahçısını bile kendine yardımcı olarak atayabilir. Yeter ki bu kişi 18 yaşında ve ilkokul mezunu olsun. Cumhurbaşkanlığı makamı bir şekilde boşalırsa, bu atanmış kişi yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar, aynı mutlak yetkilerle ülkeyi yönetecek.

İyi de, zaten Türkiye’de fiili durum aynı değil mi ? Cumhurbaşkanı Erdoğan her şeye kendisi karar vermiyor mu ? Bir günde Ahmet Davutoğlu’nu istifa ettirip, yerine Binalı Yıldırım’ı AKP Genel Başkanı ve Başbakan yapmadı mı ?

Yüzde 100 haklısınız. Zaten temel sorun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın görevi sırasında, Anayasal sınırlar dışına çıkması değil mi ? Ancak, eğer sizin mantığınızla hareket edersek, başkalarının arsasına gecekondu dikene tapu, bankayı soyanlara da, banka hesap cüzdanı vermek gerekmez mi ? Anayasaya mutlak uyması gereken ilk kişi, Cumhurbaşka’nıdır

Cumhurbaşkanı “ Parlementer Sistem ayağımızda pranga. Yeni anayasa ile bu prangadan kurtulup, Büyük ve Güçlü Türkiye’yi kuracağız “ diyor. Haklı olamaz mı ?

AKP, Türkiye’yi 15 yıldır Meclis’te mutlak çoğunluk ile yönetiyor. Ne istediler de yapamadılar ? Her gün meydanlarda, ekranlarda Türkiye’ye nasıl çağ atlattıklarını, hizmetlerini ve yatırımlarını tek tek ballandıra ballandıra anlatmıyorlar mı ? Bu nasıl 15 yıllık prangaymış ? Unutmasınlar ki, bu beğenmedikleri parlamenter sistem sayesinde AKP 15 yıldır iktidar. Bu beğenmedikleri parlamenter sistem, Kayseri’li bir torna ustasının oğlu Abdullah Gül’ü ve Rize’li bir kaptanın oğlu Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapmadı mı ? Parlamenter demokrasiyi en son eleştirecek parti, varlığını ona borçlu olan AKP’dir. Aksini söylemek, ayıptır, günahtır…

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nın aynı zaman parti Genel Başkanı olması, neden sakıncalı olsun ki ?

Böyle bir yapıda, yani “ Parti Devleti “ yapısında, iktidar partisinin il ve ilçe başkanları, valiyi ve kaymakamı yönetir, polise ve hakime emir vermeye kalkar. Kendilerine karşı çıkan kamu görevlilerini, genel başkanlarına, yani Cumhurbaşkanı'na şikayet edip, görevden aldırır.Tüm vatandaşlara eşit uzaklıkta olması gereken kamu yönetimi, kaçınılmaz bir şekilde iktidar partisinin organı olur.

Eğer sandıktan “ hayır “ çıkarsa, “ kaos “ olurmuş, “ İç savaş “ çıkarmış. Evet’ciler böyle diyor.

Kimse merak etmesin. Sandıktan “ hayır “ çıkarsa hiç bir şey olmaz. Ne “ Kaos “ olur, ne de “ İç Savaş “ çıkar. Varolan parlementer demokratik sistem aynen sürer. Sadece Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan “ Seçilmiş Padişah Olma “ hayalinden vazgeçmek zorunda kalır ve anayasada belirlenen sınırlar içine çekilir…

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