Türkiye, 16 Nisan’da sandığa gidiyor. Bu tarihi referandumda, yeni anayasa değişikliği oylanacak.
Eğer sandıktan “ Evet “ çıkarsa, Türkiye bambaşka bir siyasi sisteme geçecek. Yok, “ Hayır “ çıkarsa, varolan parlementer sistem sürecek.
Yapılan tüm anketlere göre, bu aşamada halkın % 45’i “ Evet “ derken, bir diğer yüzde 45 “ Hayır “ diyor. Geriye kalan yüzde 10 ise kararsız.
İşte, Türkiye’nin kaderini bu kararsız yüzde 10 belirleyecek.
Yani, ülkenin kaderi bu “ Kararsız Kasımlar “ın elinde.
Peki bu “ Kararsız Kasımlar “ın kafası neden karışık ? Hangi değişiklik maddeleri konusunda tereddütleri var ?
Kafalardaki tereddüt sorularını ve yanıtlarını sizin için derledik. “ Kararsız Kasım “ sordu, “ Sıfırcı Hoca “ yanıtladı :
Haksız değiller. Varolan sistemde ülke; Meclis, Hükümet ve Cumhurbaşkanı tarafından, Yargı denetiminde, “ Güçler Dengesi “ modeli ile yönetiliyor. Oysa, yeni sistemde, seçilen cumhurbaşkanı, fiilen tek başına devleti yönetiyor. Başbakanlık kalkıyor, Cumhurbaşkanına bağlı, onun atadığı sekreter düzeyindeki bakanlar devleti yönetiyor. Yargı memurlaşıyor. Meclis devre dışı kalıp, sembolik hale geliyor.
Yüzde 100 haklısınız. Zaten temel sorun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın görevi sırasında, Anayasal sınırlar dışına çıkması değil mi ? Ancak, eğer sizin mantığınızla hareket edersek, başkalarının arsasına gecekondu dikene tapu, bankayı soyanlara da, banka hesap cüzdanı vermek gerekmez mi ? Anayasaya mutlak uyması gereken ilk kişi, Cumhurbaşka’nıdır
AKP, Türkiye’yi 15 yıldır Meclis’te mutlak çoğunluk ile yönetiyor. Ne istediler de yapamadılar ? Her gün meydanlarda, ekranlarda Türkiye’ye nasıl çağ atlattıklarını, hizmetlerini ve yatırımlarını tek tek ballandıra ballandıra anlatmıyorlar mı ? Bu nasıl 15 yıllık prangaymış ? Unutmasınlar ki, bu beğenmedikleri parlamenter sistem sayesinde AKP 15 yıldır iktidar. Bu beğenmedikleri parlamenter sistem, Kayseri’li bir torna ustasının oğlu Abdullah Gül’ü ve Rize’li bir kaptanın oğlu Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapmadı mı ? Parlamenter demokrasiyi en son eleştirecek parti, varlığını ona borçlu olan AKP’dir. Aksini söylemek, ayıptır, günahtır…
Böyle bir yapıda, yani “ Parti Devleti “ yapısında, iktidar partisinin il ve ilçe başkanları, valiyi ve kaymakamı yönetir, polise ve hakime emir vermeye kalkar. Kendilerine karşı çıkan kamu görevlilerini, genel başkanlarına, yani Cumhurbaşkanı'na şikayet edip, görevden aldırır.Tüm vatandaşlara eşit uzaklıkta olması gereken kamu yönetimi, kaçınılmaz bir şekilde iktidar partisinin organı olur.