Türkiye, 16 Nisan’da sandığa gidiyor. Bu tarihi referandumda, yeni anayasa değişikliği oylanacak. Eğer sandıktan “ Evet “ çıkarsa, Türkiye bambaşka bir siyasi sisteme geçecek. Yok, “ Hayır “ çıkarsa, varolan parlementer sistem sürecek. Yapılan tüm anketlere göre, bu aşamada halkın % 45’i “ Evet “ derken, bir diğer yüzde 45 “ Hayır “ diyor. Geriye kalan yüzde 10 ise kararsız. İşte, Türkiye’nin kaderini bu kararsız yüzde 10 belirleyecek. Yani, ülkenin kaderi bu “ Kararsız Kasımlar “ın elinde. Peki bu “ Kararsız Kasımlar “ın kafası neden karışık ? Hangi değişiklik maddeleri konusunda tereddütleri var ? Kafalardaki tereddüt sorularını ve yanıtlarını sizin için derledik. “ Kararsız Kasım “ sordu, “ Sıfırcı Hoca “ yanıtladı :